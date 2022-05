“La Postepay non funziona in questi orari”, è vero? (Di sabato 21 maggio 2022) Se siete tra i moltissimi clienti di Poste italiane che hanno scelto la comodità della carta Postepay ci sono alcune informazioni che dovete necessariamente conoscere. Tra queste informazioni ce ne sono alcune relative agli orari Utilizzare la Postepay è una comodità per moltissimi italiani. Si tratta infatti di una carta prepagata che può essere utilizzata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 21 maggio 2022) Se siete tra i moltissimi clienti di Poste italiane che hanno scelto la comodità della cartaci sono alcune informazioni che dovete necessariamente conoscere. Tra queste informazioni ce ne sono alcune relative agliUtilizzare laè una comodità per moltissimi italiani. Si tratta infatti di una carta prepagata che può essere utilizzata L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

thebardsongs : Io mi lamento tanto delle Poste ma gestire le loro carte alla fine è molto più facile di tutte le altre banche che… - toshi_it : Ancora oggi non è possibile pagare un bollettino bianco su @WebPoste se non hai un conto corrente o una postepay… d… - jessy03_JK : RT @YouniverseK: GO TXT MERCH THURSDAY'S CHILD ?? Form: - lynxwinchester : raga qualcuno per favore sa cosa significa, in più oggi mi è arrivata una notifica dall’app postepay che diceva “ab… - eno_ytnewt : Sto litigando con la posta da ieri perché se non mi fa entrare nell'app non posso comprare online con la postepay -