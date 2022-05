Advertising

magzinemag : #Mosca Un #incendio è scoppiato nel principale centro aerospaziale russo. Le fiamme hanno avvolto l'istituto centra… - himeralive : Al lavoro nella notte i vigili del fuoco nella provincia di Palermo. Un vasto incendio di sterpaglia e macchia medi… - Rog_2 : RT @jacopogiliberto: zelensky: guerra si concluderà solo con diplomazia. incendio nel principale centro aerospaziale russo. sul @sole24or… - jacopogiliberto : zelensky: guerra si concluderà solo con diplomazia. incendio nel principale centro aerospaziale russo. sul… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 12m: ?? 10:25 @corriere: Incendio nel principale centro aerospazi.… ?? 10:38 repub… -

... il centro più importantesettore aerospaziale russo Lo ha riferito una fonte informata all'... Successivamente la stessa fonte ha spiegato che l'è stato spento e non sono state segnalate ......un altro rogo di ampie dimensioni si è sviluppatopiù grande impianto chimico di solventi russo nella città di Kineshma, a 400 kilometri dalla capitale. Il primo maggio nuovonello ...Nuovo misterioso incendio in Russia. Oggi è andata fiamme una cabina di trasformazione dell'Istituto Centrale di Aeroidrodinamica (TsAGI) Zhukovsky nella regione di Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di ...Nuovo incendio in una delle più importanti strutture dedicate alla sicurezza e ai programmi aerospaziali di Mosca ...