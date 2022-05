Fiorentina - Juve 1 - 0: Duncan! /DIRETTA (Di sabato 21 maggio 2022) Un'azione di gioco (foto Germogli) Per approfondire : Foto : Fiorentina Juventus, le foto della partita Articolo : Fiorentina - Juventus, la carica di Commisso: "Forza, è l'ultimo sforzo per l'Europa" ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Un'azione di gioco (foto Germogli) Per approfondire : Foto :ntus, le foto della partita Articolo :ntus, la carica di Commisso: "Forza, è l'ultimo sforzo per l'Europa" ...

Advertising

junews24com : Esordio Pinsoglio: primi minuti in stagione per il portiere della Juve - - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Zenga: «Vlahovic in panchina in Fiorentina Juve? Penso sia per questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Fiorentina Juve 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Pinsoglio e Rugani #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - yassine01937035 : RT @mvcalcio: #dazn che salta durante Fiorentina-Juve. Se succede domani volano parole (e non solo) - gilnar76 : Fiorentina Juve 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Pinsoglio e Rugani #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -