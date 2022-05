Dybala con Lautaro: l'Inter balla il tango sul mercato (Di sabato 21 maggio 2022) L'Inter balla il tango argentino sul mercato. I nerazzurri vogliono tenere Lautaro e prendere Dybala, che si svincola a parametro zero dalla... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) L'ilargentino sul. I nerazzurri vogliono teneree prendere, che si svincola a parametro zero dalla...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Dybala per l'ultima ci sarà: pronto un posto da titolare in attacco con Kean #FiorentinaJuventus - forumJuventus : Niente Fiorentina per Dybala: in accordo con la società la sua ultima partita in bianconero resterà quella con la L… - DiMarzio : .?@juventusfc?, la partita di lunedì è stata l’ultima di #Dybala con la maglia bianconera - davidDicario : ??ULTIM'ORA?? #Dybala si avvicina sempre di più all'@Inter. Si capirà tutto il giorno dopo la partita con la… - florenzistan : RT @xflorenzistan: onestamente spero stiano per inscenare il rapimento di dybala per non fargli firmare con l’inter -