Draghi in Visita Alla Scuola Alighieri: Spero che L’Anno Prossimo non ci Sarà più Bisogno di Mascherine (Di sabato 21 maggio 2022) Il Premier Draghi ha incontrato gli alunni della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. Dopo essere stato accolto da canti e poesie, e dopo aver ricevuto alcuni doni e ... Leggi su youreduaction (Di sabato 21 maggio 2022) Il Premierha incontrato gli alunni dellaDantedi Sommacampagna, nel veronese. Dopo essere stato accolto da canti e poesie, e dopo aver ricevuto alcuni doni e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è in visita a Sommacampagna e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, provincia di Verona. Qui il pro… - ilfoglio_it : Il premier fa visita in una scuola del Veneto e parla di futuro e determinazione. Sul Ddl Concorrenza si accelera.… - ilfoglio_it : Nel giorno in cui la Finlandia chiede formalmente di aderire alla Nato, la visita della premier Sanna Marin in Ital… - Loredanataberl1 : RT @Cazzaccimiei1: Le foto di Draghi in visita alla scuola media, senza mascherina, in mezzo a ragazzini con la mascherina, è tipo un carte… - Rosyfree74 : RT @venis_77: Volevo far sapere a #Draghi e al suo staff che l'operazione ' simpatia' di ieri, con la prima visita ad una scuola( dopo 1 an… -