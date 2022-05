Bologna, Mihajlovic: “Resta il rimpianto per le due gare perse, sul futuro…” (Di sabato 21 maggio 2022) Bologna Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Genoa. “Siamo arrivati a tre turni dalla fine a giocarci i nostri obiettivi, poi per colpa nostra abbiamo perso le due partite scorse e questo rimpianto mi Resta. Sono felice per questo successo, per aver fatto giocare oggi sette ragazzi della cosiddetta generazione Z, con loro sicuramente il futuro è del Bologna. Bene anche il tredicesimo clean sheet dell’anno e complimenti ai tifosi: sia ai nostri arrivati qui oggi che ai genoani che hanno sempre sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Il mio futuro? Voglio essere giudicato solo per il mio lavoro, lunedì sera incontrerò di nuovo la società. I matrimoni si fanno in due, vedremo quel ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022)– Sinisa, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Genoa. “Siamo arrivati a tre turni dalla fine a giocarci i nostri obiettivi, poi per colpa nostra abbiamo perso le due partite scorse e questomi. Sono felice per questo successo, per aver fatto giocare oggi sette ragazzi della cosiddetta generazione Z, con loro sicuramente il futuro è del. Bene anche il tredicesimo clean sheet dell’anno e complimenti ai tifosi: sia ai nostri arrivati qui oggi che ai genoani che hanno sempre sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Il mio futuro? Voglio essere giudicato solo per il mio lavoro, lunedì sera incontrerò di nuovo la società. I matrimoni si fanno in due, vedremo quel ...

