Bologna, Mihajlovic: 'Futuro? Lo saprete lunedì. I matrimoni si fanno in due' (Di sabato 21 maggio 2022) GENOVA - Al termine della sfida di Marassi contro il Genoa vinta (1 - 0), Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna , ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole: " Oggi abbiamo fatto giocare 7 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) GENOVA - Al termine della sfida di Marassi contro il Genoa vinta (1 - 0), Sinisaallenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole: " Oggi abbiamo fatto giocare 7 ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Futuro? Lo saprete lunedì. I matrimoni si fanno in due': Il tecnico: 'Abbiamo fatto giocare 7… - Luxgraph : Bologna, Mihajlovic: 'I matrimoni si fanno in due. Lunedì saprete il mio futuro' - sportface2016 : #GenoaBologna 0-1, le parole di #Mihajlovic sul suo futuro - STnews365 : Bologna, Mihajlovic: 'Resto? I matrimoni si fanno in due'. Il tecnico serbo sul futuro: 'Ci siamo incontrati ieri,… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Bologna, Mihajlovic: “Tifosi del Genoa sono stati meravigliosi” -