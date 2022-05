Atei, agnostici e credenti: chi vive meglio in questo mondo? Lo studio è sconvolgente (Di sabato 21 maggio 2022) Dal punto di vista psicologico e sociale, fa molta differenza affidarsi a un dio o essere Atei. Cambia il sistema di esistenza, e mutano le prospettive stesse dell’essere nel mondo. Alcuni studi hanno cercato di comprendere se i credenti vivono meglio dei non credenti. Non possiamo comprendere né spiegare appieno le cause che portano un individuo a credere o a non credere a un’entità superiore. Ma forse possiamo studiare gli effetti dell’Ateismo sulla salute e il benessere psicofisico generale… San Tommaso che infila il dito nella piaga (wikipedia) – www.curiosauro.itAtei e credenti, le differenze esistenziali e concrete fra i due opposti atteggiamenti Cominciamo col dire che credenti e non credenti hanno più cose in ... Leggi su curiosauro (Di sabato 21 maggio 2022) Dal punto di vista psicologico e sociale, fa molta differenza affidarsi a un dio o essere. Cambia il sistema di esistenza, e mutano le prospettive stesse dell’essere nel. Alcuni studi hanno cercato di comprendere se ivivonodei non. Non possiamo comprendere né spiegare appieno le cause che portano un individuo a credere o a non credere a un’entità superiore. Ma forse possiamo studiare gli effetti dell’smo sulla salute e il benessere psicofisico generale… San Tommaso che infila il dito nella piaga (wikipedia) – www.curiosauro.it, le differenze esistenziali e concrete fra i due opposti atteggiamenti Cominciamo col dire chee nonhanno più cose in ...

Advertising

maskara_carla : @Ade9515 In che senso? Quale festa cristiana è stata sostituita? E poi dove è scritto che tutti siano cristiani? Es… - contu_f : @contssabrunilde Anche gran parte dei movimenti atei, agnostici e laici. Insomma dove vai vai sempre lì te lo ritrovi - Ermes71605605 : @Erminio71890018 @Immigrata1 @antoniozizzari2 @Pontifex_it Ma pensi che ne siano più degni per esempio gli atei o a… - CaimiSimone : @rnfotty @PoliticaPerJedi @mara_carfagna La contrarietà alla GPA non è una questione di laicità o modernità. La GPA… -