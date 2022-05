Ancona | moto finisce fuori strada | morto un 18enne

Advertising

commenta Un motociclista di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Ostra (). La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma sembra che il giovane abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Il ragazzo, originario di Senigallia, è ...OSTRA - Tragico schianto in via dell'Industria a Casine di Ostra dove un giovane centauro ha perso la vita. Si tratta di un 18enne senigalliese che ha perso il controllo del mezzo, la sbandata poi il ... Esce dal concessionario con la moto da provare, dopo i primi metri vola a terra. Corsa in ospedale Battesimo dell'acqua oggi ad Ancona per il bespoke yacht Crn 142, che sarà consegnato come M/Y Ciao, varato nella Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona con una cerimonia privata alla presenza dell' ...Ostra (Ancona), 21 maggio 2022 - Tragedia immane nel pomeriggio ad Ostra, in provincia di Ancona. In un incidente stradale ha perso la vita Luca Bergamaschi, un ragazzo di 18 anni di Senigallia, che s ...