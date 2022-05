(Di venerdì 20 maggio 2022) Semifinale anche per Oradini a Warmbad Villach e per Mazza e Bocchi al Cairo. Quarti fatali invece per Federico Arnaboldi ad Antalya

Advertising

zazoomblog : Capecchi Miceli e Vincent Ruggeri volano in finale - #Capecchi #Miceli #Vincent #Ruggeri -

FIT

Non è finita qui: ci sono ancora Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Samuel, Luciano Darderi, Gianmarco Ferrari (l'allievo di Diego Nargiso a Como, mancino e gran battitore com'era lui).... 'Si può dare di più' (cantata in origine dal trio, Tozzi Morandi al Sanremo dell'87 e ... Il concerto di Saint -registra più di 500 biglietti venduti, un successo nonostante le vendite ... Vincent-Ruggeri inarrestabile ad Ulcinj Secondo podio stagionale per Gabriele Cimini che, dopo il terzo posto nella tappa di Budapest, conquista il terzo gradino sul podio anche a Heidenheim, in Germania. Il pisano dell’Esercito classe 1994 ...