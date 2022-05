Vaiolo scimmie | Renzi | ' serve investire su sanità | rifiuto Mes è errore'

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - medicotv2000 : RT @TV2000it: ??#Covid, cala occupazione intensive e reparti ??Ecco cosa sappiamo del #vaiolodellescimmie #20maggio #COVID19 #pandemia #v… - chiara44949380 : RT @Covidioti: Il vaiolo delle scimmie è letteralmente il nuovo Covid19. Ah, Biden ha comprato a novembre scorso 112 milioni di dosi di an… -

'Assolutamente no allarme, ma grande attenzione' per i casi didelle. Così il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante la conferenza stampa per fare il punto sui tre casi individuati in Italia. 'Attualmente allo Spallanzani ...Salgono a tre i casi confermati in Italia didellee si trovano all'Istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani a Roma. Lo riferisce l'assessorato alla sanità della Regione Lazio. Ieri erano state segnalate due situazioni ...Nuovi casi correlati al contagio zero, in carico all'ospedale Spallanzani. Anelli (Ordine medici): "Non c'è allarme ma una larga parte di popolazione non è coperta dal vaccino" ...Salgono a tre i casi confermati in Italia di vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all'Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al caso di ieri se me aggiungono oggi altri, confermati ...