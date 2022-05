Traffico Roma del 20-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su Grande Raccordo Anulare code tra L’Argentina e in carreggiata esterna rallentamenti per un incidente in viale Anicio Gallo tra Viale Giulio Agricola e via Lucio Papirio 9 incidente in via della Grande Muraglia all’altezza di largo piazzatienamen altri rallentamenti per un incidente su via Renzo da Ceri all’altezza di via Malatesta manifestazione in piazza della Repubblica in direzione di Piazza del Colosseo deviazioni per numerose linee bus fino alle 14 manifestazione l’euro in viale Europa nei pressi della direzione generale delle poste attuata la chiusura tra viale Beethoven e via Cristoforo Colombo Ricordiamo lo sciopero dei mezzi pubblici al momento riduzione di corse sulla termini-centocelle servizio metropolitanoViterbo disagi possono essere fino ...