(Di venerdì 20 maggio 2022)di. Il terribile episodio avvenuto 4 anni fa a seguito del quale persero tragicamente la vita una donna e le sue due figlie di 7 e 13 anni si sarebbe potuto evitare. Un verdetto che lascia l’amaro in bocca ai parenti della vittime e che certamente non può per alleviare il loro dolore. L’ipotesi, formulata dal Pubblico Ministero Giuseppe Bontempo è stata avallata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario De Rosa. Proprio oggi infatti il giudice ha rinviato ai due, Quintilio Facchini e Chiara Verdone accusati di omicidio colposo. Leggi anche:di, chiesto il rinvio aper iche “restituirono” l’arma a Capassodi: ...

Advertising

CorriereCitta : Strage di Cisterna, rinviati a giudizio i due medici: ‘La tragedia si poteva evitare’ - rep_roma : Strage di Cisterna, a giudizio i due medici che lasciarono la pistola al carabiniere che uccise le figlie [aggiorna… - Lunanotizie : ?? Strage di Cisterna, oggi l’udienza per il rinvio a giudizio dei due medici che lasciarono l’arma a Luigi Capasso… -

LatinaToday

Ladidi Latina si poteva evitare. Se non fosse stata lasciata la pistola al carabiniere Luigi Capasso , che già aveva manifestato diversi disturbi, l'appuntato quattro anni fa non ...... traditore, fino a provocarne l'arresto e l'imprigionamento in una. Il profeta, proprio per amore di Israele, giudicava che continuare la guerra portasse a una carneficina, unapiù ... Strage di Cisterna, accusati di omicidio colposo i medici che restituirono la pistola a Capasso Entrambi dovranno rispondere davanti al giudice dell'accusa di omicidio colposo per aver sottovalutato lo stato di salute del militare e per non avergli tolto l'arma, con la quale ha compiuto quella ...Nella foto l'uomo con la moglie, unica sopravvissuta alla strage, e le loro due bambine. Capasso le ha uccise, quindi si è tolto la vita dopo essere stato per ore barricato in casa. La donna ha ...