Sisma Emilia, Mattarella "Chiave della ripartenza la solidarietà" ROMA (ITALPRESS) – "La Chiave della ripartenza dopo il terremoto è passata attraverso la solidarietà. solidarietà tra i cittadini, tra le famiglie, tra la società e le istituzioni locali e nazionali, solidarietà dell'intero popolo italiano verso le comunità in difficoltà di cui il volontariato è stato espressione straordinaria. solidarietà tra sindacato e impresa per rimettere in modo le attività produttive". A questo vi si è "accompagnata lucidità nella scelta delle priorità, solidarietà, lucidità e tenacia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della ricorrenza del 10° anniversario del Sisma in Emilia a Medolla.

