SBK, Razgatlioglu: 'La M1? Potrebbe piacermi, oppure no...' - News (Di venerdì 20 maggio 2022) Ci si aspettava una reazione da parte di Toprak Razgatlioglu dopo i primi due round e le parole del mentore Kenan Sofuoglu, ed almeno nel day one di Estoril questa è arrivata. Questo grazie a tanti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 20 maggio 2022) Ci si aspettava una reazione da parte di Toprakdopo i primi due round e le parole del mentore Kenan Sofuoglu, ed almeno nel day one di Estoril questa è arrivata. Questo grazie a tanti ...

Advertising

sportli26181512 : Superbike, GP Portogallo: Razgatlioglu in testa alle libere, Bautista e Rea vicini: Razgatlioglu regola tutti nelle… - gponedotcom : 'Sono a conoscenza del circuito dove salirò sulla M1, ma non posso anticiparlo. Le parole di Jarvis? Abbiamo un sac… - fmimolise : SBK 2022. A Gerloff le FP1 dell'Estoril. Brutta frattura per Van der Mark: Il pilota Yamaha precede Razgatlioglu, B… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Sbk Estoril: Toprak Razgatlioglu è il più veloce nelle libere - Motorsport_IT : #WorldSBK | Estoril, Libere: Yamaha torna davanti a tutti con Razgatlioglu #EstorilWorldSBK -