Roberta Caronia | presto su Rai 1 in “Solo per passione – Letizia Battaglia”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Domenica 22 e lunedì 23 maggio andrà in onda su Rai 1 la miniserieperfotografa ideata e diretta dal regista Roberto Andò. Tra i protagonisti della fiction, accanto ad Isabella Ragonese nei panni di, ci sarà ancheche, invece, interpreterà il ruolo di Marilu, storica amica della fotografa. In occasione della trasmissione dei due episodi, che coincideranno con il trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, la redazione VelvetMAG ha avuto il piacere di incontrare. L’attrice nel corso dell’intervista ha svelato alcuni particolari inediti della serie tv e non sono mancati anche dei riferimenti alla sua carriera di interprete ...

Advertising

claudiocalaio : Roberta Caronia, protagonista della fiction dedicata a Letizia Battaglia: “Una donna che avuto la forza di sceglier… -

La Gazzetta dello Spettacolo

... Igor Gelarda; Alessandro Anello, Maria Annadetta Marianna, Sabrina Figuccia, Annabella ... Domenico Cane detto Cane detto Mimmo, Salvatore Alberto Cascio, Antonina Chiovaro,De Lisi, ...... Igor Gelarda; Alessandro Anello, Maria Annadetta Marianna, Sabrina Figuccia, Annabella ... Domenico Cane detto Cané detto Mimmo, Salvatore Alberto Cascio, Antonina Chiovaro,De Lisi, ... Roberta Caronia: meno solitudine per noi attori Roberta Caronia, nei prossimi giorni, sarà parte integrante della miniserie targata Rai 1, “Solo per passione”, dedicata alla fotografa Letizia Battaglia. Un ruolo chiave, il suo, di cui ci parla in q ...Rivedendo le sue foto, i suoi ritratti, adesso che non c’è più, la vita di Letizia Battaglia appare ancora di più la storia di una donna capace di lottare per emancipazione e riscatto, libertà e, sopr ...