(Di venerdì 20 maggio 2022) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con il personale delle forze di polizia di Romania e Germania sotto il coordinamento di Europol, l’agenzia di Polizia europea specializzata nel contrasto al crimine transfrontaliero tra gli Stati membri dell’Unione, hanno dato esecuzione a 13 mandati di arresto europeo e 3 ordinanze di custodia cautelare. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura che ha coordinato le complesse indagini, nei confronti dei vertici di un’organizzazione criminale dedita alla circonvenzione di soggetti fragili. L’operazione, convenzionalmente chiamata “Transilvania”, scaturisce dall’attività d’indagine avviata nel 2018 sotto il coordinamento della Procura di Locri, in seguito ad una denuncia presentata da un anziano originario di un paese della ...

Advertising

LaNotifica : Raggiri e truffe ad anziani, smantellata banda internazionale - vivereitalia : Raggiri e truffe ad anziani, smantellata banda internazionale - infoitinterno : Raggiri e truffe ad anziani, smantellata banda internazionale - messina_oggi : Raggiri e truffe ad anziani, smantellata banda internazionaleREGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comand… - GustoH24 : Raggiri e truffe ad anziani, smantellata banda internazionale -

Non una semplice truffa, ma una banda internazionale che avrebbe rubato oltre un milione di euro ripulendo decine di anziani di tutti i loro risparmi. Sedici persone, dieci in carcere e sei ai ......eadatti al contesto digitale. Storicamente, ciò che ha valore in quanto unico e monetizzabile in varie forme (compresa la riscossione dei diritti patrimoniali d'autore) si presta alleMa in questo modo il truffatore è riuscito a farsi effettuare un bonifico di 3.500 euro, finiti sulla PostePay dell’autore del raggiro. La donna ha raccontato ... ora denunciato alla Procura reggiana ...L'Europol e il comando provinciale di Reggio Calabria hanno sgominato una banda con sede in Romania che ricattava anziani chiedendo denaro.