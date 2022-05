Peng Shuai presto in Europa | contatti con il Cio in corso

(Di venerdì 20 maggio 2022)saràin. Lo ha rivelato il presidente del Cio Thomas Bach che ha aggiornato il mondo dello sport sulle condizioni della tennista cinese, scomparsa dalla scena pubblica per qualche settimana nel novembre sdopo aver denunciato di esser stata aggredita sessualmente l’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli. “Non vede l’ora di poter venire ina visitare Losanna, e in particolare il Museo Olimpico – ha evidenziato il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale – E poi forse anche per guardare un torneo di tennis o due”. Bach ha evidenziato che le rigide politiche antiCovid in Cina potrebbero complicare i piani della tennista. “Vedremo come si sviluppa la situazione – ha aggiunto Bach – Icome abbiamo sempre detto sono in ...

