'Non ci siamo arresi La nostra battaglia continua ancora' (Di venerdì 20 maggio 2022) "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò". Così, con in un laconico ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il mio comandosul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò". Così, con in un laconico ...

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - marcodimaio : Buon lavoro alla nuova presidente della Commissione Esteri del Senato, @stefaniacraxi. Conte, che lamenta la mancat… - _Nico_Piro_ : Un tempo si leggeva su certe copertine 'biografia non autorizzata' oggi siamo ai 'testi autorizzati' (perchè? Come?… - dolores20943592 : RT @AMariaGarreffa: @dottorbarbieri Ci siamo tramutati in 2 anni in una monarchia...di repubblica e costituzione non abbiamo piú nulla?? - Elena45865041 : RT @Nisida789: J: 'Noi ci sentiamo regolarmente. Siamo molto impegnati, ma cerchiamo di vederci! Lui mi da consiglio e io ne do a lui' L: '… -