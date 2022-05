Mentana commenta le nuove prove della strage di Bucha | ' Grida vendetta!'

Advertising

gravitazeroeu : @MentanaEnrico Gente che risponde credendo su Twitter di parlare a #Mentana, mentre è un profilo Fake, non sapendo… - delio_luce : Mentana non distingue un film da una notizia reale. Burioni somiglia ad uno spot delle reazioni avverse. Speranza… - Lellasilvi : Mentana oggi mi ha sorpreso: il suo @TgLa7 speciale ha fatto informazione. Quella vera. Ognuno è libero di farsi un… - freeSpitit83 : @Antonio80155302 Parliamo dello stesso Mentana che commenta un film durante l'assalto a Capital Hill? Quel Mentana? ?????? -

Liberoquotidiano.it

Il direttore del TgLa7 durante lo Speciale definisce 'schifosi' i tentativi di far passare per fake news uno degli episodi più cruenti del conflitto in ...Sarà uno "scontro tra titani",Radaelli, per la competenza e l'esperienza che hanno gli ... e giornalisti tra cui Enrico. Sotto il patrocinio del Parlamento e della Commissione europea,... Striscia la Notizia, Dario Fabbri parla e Mentana viene beccato così: imbarazzo in diretta Il direttore del TgLa7 durante lo Speciale definisce "schifosi" i tentativi di far passare per fake news uno degli episodi più cruenti del conflitto in corso ..."Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina", ha scritto nel suo ultimo post il giornalista Enrico Mentana ...