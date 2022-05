(Di venerdì 20 maggio 2022) Lain una nota ildi tre connazionali in. L'Unità di Crisi sta profondendo ogni sforzo - in coordinamento con le competenti articolazioni dello Stato - per una ...

Advertising

GiampaoloScopa : La conferma della Farnesina - zazoomblog : Mali la Farnesina conferma il rapimento di tre italiani. Di Maio: «Massimo riserbo sul caso e sulla loro identità»… - infoitinterno : Mali: Farnesina conferma il sequestro di tre italiani ROMA - infoitinterno : Mali: Farnesina conferma il sequestro di tre italiani - LexieVillanelle : RT @Open_gol: La conferma della Farnesina -

Tre italiani, due adulti e il loro bambino, e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in... Un comunicato della'rende noto che l'Unità di crisi del ministero degli Esteri sta ...Laconferma in una nota il sequestro di tre connazionali in. L'Unità di Crisi sta profondendo ogni sforzo - in coordinamento con le competenti articolazioni dello Stato - per una soluzione ...Non ci sono al momento sviluppi sul rapimento di una famiglia di origini italiane e di un cittadino togolese avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella località di Sincina, piccolo centro abitat ...Tre italiani, due adulti e il loro bambino, e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da uomini armati ... Un comunicato della Farnesina «rende noto che l'Unità di crisi del ministero ...