Mafia Dossier, lo speciale su Rai Play in streaming da oggi (Di venerdì 20 maggio 2022) Mafia Dossier, disponibile su RaiPlay da oggi venerdì 20 maggio, è una raccolta eccezionale che illustra come l'organizzazione criminale veniva raccontata dai grandi giornalisti Rai. Mafia Dossier, disponibile su RaiPlay in streaming da oggi venerdì 20 maggio, è una raccolta eccezionale che illustra come l'organizzazione criminale veniva interpretata e raccontata dai grandi giornalisti Rai: Gianni Bisiach, Joe Marrazzo, Enzo Biagi, Pippo Fava, Michele Santoro, Nino Rizzo Nervo e tanti altri. Ricorrono quest'anno trent'anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio, in cui hanno perso la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le stragi di Mafia che hanno tolto loro barbaramente la vita hanno segnato uno ...

