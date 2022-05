Laura Pausini torna sul palco con Eros Ramazzotti e con una canzone leggendaria

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 20 maggio 2022)edsaranno di nuovo insieme sull’11 giugno. E’ lache ha invitatoal suo concerto, un evento speciale: Una Nessuna Centomila. E’ sempre lei che sui social ha annunciato cheè l’amico e collega che ha scelto spiegando il motivo. Un’unione artistica tra i due cantanti supportata da affetto e stima, un’unione che li lega per il percorso per fatto, per il periodo condiviso anni fa. Siachenon sono famosi solo in Italia ma è anche all’estero che si sono fatti apprezzare. Tanti i punti di contatto tra loro ma non è solo per questo cheha scelto ...