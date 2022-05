La squadra della Foresta Nera (Di venerdì 20 maggio 2022) Prendendo il tram numero 1, che passa ogni 6 minuti nel centro di Friburgo, si taglia verso est il quadrante sudovest di questa tranquilla cittadina universitaria fino ad arrivare al limite del centro abitato, segnato dall’iconico Dreisamstadion, chiamato così perché poggiato sul letto del fiume Dreisam. Iconico più per l’immaginario che per le vittorie: una curva intera è sormontata dalla Foresta Nera, i cui alberi si possono quindi vedere spuntare attorno e sopra la copertura dalle altre tre tribune creando uno spettacolo naturale unico. È uno stadio amato visceralmente dai tifosi del Friburgo anche per questo e poco apprezzato dalle squadre avversarie, perché l’ansa del fiume ha portato il campo ad avere un’altezza diversa di qualche centimetro tra le due porte. È chiamato anche Schwarzwald-Stadion (appunto stadio della ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 20 maggio 2022) Prendendo il tram numero 1, che passa ogni 6 minuti nel centro di Friburgo, si taglia verso est il quadrante sudovest di questa tranquilla cittadina universitaria fino ad arrivare al limite del centro abitato, segnato dall’iconico Dreisamstadion, chiamato così perché poggiato sul letto del fiume Dreisam. Iconico più per l’immaginario che per le vittorie: una curva intera è sormontata dalla, i cui alberi si possono quindi vedere spuntare attorno e sopra la copertura dalle altre tre tribune creando uno spettacolo naturale unico. È uno stadio amato visceralmente dai tifosi del Friburgo anche per questo e poco apprezzato dalle squadre avversarie, perché l’ansa del fiume ha portato il campo ad avere un’altezza diversa di qualche centimetro tra le due porte. È chiamato anche Schwarzwald-Stadion (appunto stadio...

