La Procura indaga sugli attacchi informatici degli hacker russi ai siti istituzionali italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) Alcuni siti istituzionali italiani tra i quali quello del ministero dell’Istruzione e quello Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministero degli Esteri sono sotto attacco hacker da parte di attivisti russi riconducibili al collettivo Killnet, che già lo scorso 16 maggio aveva messo offline il sito della Polizia Postale in risposta alle azioni di disturbo contro il tentato sabotaggio del voto dell’Eurovision Song Contest. Le autorità sono tutt’ora al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. “È necessario – si leggeva ieri in un messaggio nella chat di Killnet riportato da Giornalettismo – creare un elenco delle risorse web ITALIA con sottosezioni e categorie: nominare di un gruppo di monitoraggio per l’analisi dell’attacco; coinvolgere tutte le unità e dei volontari ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Alcunitra i quali quello del ministero dell’Istruzione e quello Beni culturali, del Csm, Agenzia delle Dogane e ministeroEsteri sono sotto attaccoda parte di attivistiriconducibili al collettivo Killnet, che già lo scorso 16 maggio aveva messo offline il sito della Polizia Postale in risposta alle azioni di disturbo contro il tentato sabotaggio del voto dell’Eurovision Song Contest. Le autorità sono tutt’ora al lavoro per mitigare gli effetti dell’azione. “È necessario – si leggeva ieri in un messaggio nella chat di Killnet riportato da Giornalettismo – creare un elenco delle risorse web ITALIA con sottosezioni e categorie: nominare di un gruppo di monitoraggio per l’analisi dell’attacco; coinvolgere tutte le unità e dei volontari ...

Advertising

infoitinterno : Ucraina: attacco hacker a siti istituzionali italiani, Procura Roma indaga - TV7Benevento : Ucraina: attacco hacker a siti istituzionali italiani, Procura Roma indaga - - danielamarch8 : RT @ChiranAngelgela: Rimorchiatore affondato: morti cinque membri dell'equipaggio, salvo solo il comandante. La Procura indaga per naufragi… - ChiranAngelgela : Rimorchiatore affondato: morti cinque membri dell'equipaggio, salvo solo il comandante. La Procura indaga per naufr… - Giacinto_Bruno : Rimorchiatore affonda al largo di Bari: 5 morti, la procura indaga per naufragio e omicidio colposo -