Juan Carlos torna in Spagna, l’accoglienza inaspettata: cosa è successo (Di venerdì 20 maggio 2022) Juan Carlos è ufficialmente tornato in Spagna. Ne hanno dato notizia i maggiori quotidiani spagnoli. Ad attendere l’ex sovrano una folla contenta di vedere il proprio re emerito dopo anni di assenza. Una reazione su cui pochi avrebbero scommesso e che testimonia affetto nei confronti del padre di Felipe di Spagna. Mezzo migliaio di persone hanno accolto Juan Carlos con applausi e urla al Real Club Náutico de Sanxenjo. Dopo essere atterrato in Spagna, infatti, l’ex re ha deciso di apparire subito in pubblico, andando incontro ad un caloroso benvenuto. Il sovrano emerito è apparso emozionatissimo e commosso per l’accoglienza. Ad attenderlo quasi 200 mass media radunati e oltre 300 persone accorse fuori dal club nautico per salutarlo. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022)è ufficialmenteto in. Ne hanno dato notizia i maggiori quotidiani spagnoli. Ad attendere l’ex sovrano una folla contenta di vedere il proprio re emerito dopo anni di assenza. Una reazione su cui pochi avrebbero scommesso e che testimonia affetto nei confronti del padre di Felipe di. Mezzo migliaio di persone hanno accoltocon applausi e urla al Real Club Náutico de Sanxenjo. Dopo essere atterrato in, infatti, l’ex re ha deciso di apparire subito in pubblico, andando incontro ad un caloroso benvenuto. Il sovrano emerito è apparso emozionatissimo e commosso per. Ad attenderlo quasi 200 mass media radunati e oltre 300 persone accorse fuori dal club nautico per salutarlo. ...

