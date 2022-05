Incendio Roma, in fiamme un'appartamento ai Parioli: due intossicati (Di venerdì 20 maggio 2022) Incendio Monterotondo, fabbrica di vernici devastata dalle fiamme. Si teme la nube tossica Roma, 20 maggio 2022 " Un altro Incendio è scoppiato oggi a Roma, questa volta ad andare a fuoco una ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)Monterotondo, fabbrica di vernici devastata dalle. Si teme la nube tossica, 20 maggio 2022 " Un altroè scoppiato oggi a, questa volta ad andare a fuoco una ...

Advertising

CamisolaMaria : RT @romatoday: Incendio al centro commerciale, dipendente di supermercato spegne il rogo e finisce in ospedale - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #Laurentino #atac ???Chiusure per incendio su via Salvatore Quasimodo, viale Cesare Pavese… - antoferito1 : RT @romatoday: Incendio al centro commerciale, dipendente di supermercato spegne il rogo e finisce in ospedale - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incendio - Via Quasimodo/ Carlo Levi/Ignazio Silone ? Strade chiuse al traffico ?? VVF e Polizia Locale s… - occhio_notizie : Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi. Non sono chiare le cause che abbiano causato le fiamme -