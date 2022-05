F1: Spagna, uno - due Ferrari in FP1 con Leclerc davanti a Sainz (Di venerdì 20 maggio 2022) Doppietta Ferrari nelle prime libere del GP di Spagna di Formula 1. Con il tempo di 1'19"828 Charles Leclerc ha preceduto Carlos Sainz, staccato di 79 millesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappen (+... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Doppiettanelle prime libere del GP didi Formula 1. Con il tempo di 1'19"828 Charlesha preceduto Carlos, staccato di 79 millesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappen (+...

Advertising

fanpage : Tre giorni al mese di malattia per le donne che hanno il ciclo, è uno dei punti di una nuova legge spagnola che il… - glooit : F1: Spagna, uno-due Ferrari in FP1 con Leclerc davanti a Sainz leggi su Gloo - sportface2016 : #SpanishGP, #Alonso sotto investigazione per impeding su #Hamilton - Wisteria0303 : @MariaclaraPra @_cielodiperle Si ma in questa situazione ci si è messa anche EBU togliendoci punti che ci spettavan… - sportface2016 : #F1, i risultati delle FP1 dello #SpanishGP: #Leclerc miglior tempo davanti a #Sainz -