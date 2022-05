Draghi contro i Ministri | troppi ritardi sulle riforme

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Per il Premier italiano Mariosonoda parte deied ha quindi ritenuto opportuno convocare il Governo e richiamarlo ricordando che “i tempi delledel Pnrr vanno rispettati”. Il riferimento è in realtà in particolare al DDL Concorrenza. Nell’ultima bozza di riformulazione del testo si prevede infatti che l’iter per lo sblocco delle gare per le concessioni balneari si completi nel 2024, e anzi nel centrodestra c’è anche chi spinge per allungare l’orizzonte. Perc’è la necessità di rispettare i tempi Secondo le fonti che hanno riportato l’accaduto, l’atteggiamento del Presidente del Consiglio rischia però di essere poco comprensibile. Sembrerebbe infatti chenon ...