Danilo Iervolino vuole un giornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Iervolino vuole un quotidiano. Tentazioni Repubblica e Corriere Verità&Affari, pagina 15, di Tobia De Stefano. Dopo L'Espresso l'imprenditore campano Danilo lervolino punta all'acquisizione di un quotidiano nazionale. Non ci sono trattative in corso ma le piste Repubblica e Corriere sono aperte. Se si vogliono capire davvero le prossime mosse di Danilo Iervolino bisogna partire dall'ultimo contratto che l'imprenditore campano ha chiuso per rilevare L'Espresso dal gruppo Gedi, cifra 4,5 milioni di euro. O meglio, bisogna partire dalla clausola voluta esplicitamente dal venditore con la quale veniva esclusa la possibilità di trasformare il settimanale in un quotidiano fino alla fine del 2023. Cosa vuol dire? Da un lato che la fame editoriale di mister miliardo – appellativo che ...

