Charlene di Monaco, non c'è pace per la Principessa: "Operazione particolarmente estenuante" (Di venerdì 20 maggio 2022) La Principessa Charlene di Monaco ha avuto a che fare con un momento drammatico dietro l'altro. Ma la situazione non sembra delle migliori Ancora una volta dobbiamo parlare di lei, di Charlene di Monaco, donna che in passato è stata costretta a diverse cure proprio a causa del suo stato di salute. Ricordiamo infatti che il tutto ha avuto inizio nel momento in cui, alla donna, è stata diagnosticata un'infezione a naso, gola e orecchie. Se nell'ultimo periodo si è parlato molto di lei, la causa è da attribuire ad uno stato di salute abbastanza cagionevole. Fortunatamente sembra che, per lei, il peggio sia ormai passato. Oggi Charlene si trova a combattere per tornare la stessa di prima anche se, con il passare del tempo, escono fuori sempre più dettagli di quel periodo ... Leggi su howtodofor

