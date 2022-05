Calcio: De Laurentiis, 'Koulibaly simbolo di Napoli ma non obbligo nessuno a restare' (Di venerdì 20 maggio 2022) Napoli, 20 mag. - (Adnkronos) - "È un simbolo del Napoli, e lui se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro del difensore azzurro Kalidou Koulibaly. "Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto? L'unico che ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, è Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli dissi che sarebbe rimasto. Lui l'ha fatto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni", aggiunge De ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022), 20 mag. - (Adnkronos) - "È undel, e lui se vuole non essere più unè lui che lo deve decidere. Noi vogliamo cheresti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze". Così il presidente delAurelio Dein merito al futuro del difensore azzurro Kalidou. "Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a, anche con qualche anno di contratto? L'unico che ho obbligato, e che saluto perché è un caro amico, è Walter Mazzarri: dopo due anni mi disse che voleva andare via, io gli dissi che sarebbe rimasto. Lui l'ha fatto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni", aggiunge De ...

