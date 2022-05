Allegri: "Tutti a Firenze tranne Danilo, Chiesa, De Sciglio. Chiellini lascia un'eredità pesante" (Di venerdì 20 maggio 2022) Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, non parlerà in conferenza stampa. Qualche parola in vista della sfida con la Fiorentina solo ai canali ufficiali del club. Cosa vuole vedere dalla sua... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 20 maggio 2022) Massimiliano, tecnico bianconero, non parlerà in conferenza stampa. Qualche parola in vista della sfida con la Fiorentina solo ai canali ufficiali del club. Cosa vuole vedere dalla sua...

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala parte regolarmente per Firenze. #Allegri conferma: «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri… - romeoagresti : #Allegri: “Stagione fallimentare? Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, i primi siamo noi. Centrare… - hbk_89 : RT @GiovaAlbanese: #Dybala parte regolarmente per Firenze. #Allegri conferma: «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri sono… - Arianna_82_ : RT @GiovaAlbanese: #Dybala parte regolarmente per Firenze. #Allegri conferma: «Andremo tutti tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio. Altri sono… - Pall_Gonfiato : #Allegri ai microfoni di Juventus TV -