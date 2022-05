Victoria Beckham: "La magrezza non va più di moda, viva le curvy" (Di giovedì 19 maggio 2022) Inversione di tendenza per la ex Posh Spice che, da sempre amante dei corpi filiformi, ora loda le forme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Inversione di tendenza per la ex Posh Spice che, da sempre amante dei corpi filiformi, ora loda le forme ...

Advertising

gervasoni1968 : Il cambio di rotta di Victoria Beckham: 'Voler essere magre è vecchio stile' - la Repubblica - SPYit_official : Come mai Victoria Beckham dice si alle donne curvy? Lei che in passato utilizzava solo modelle magrissime...… - andreastoolbox : #Victoria Beckham e l'elogio delle curvy: «Voler essere magre è vecchio stile» - libertfly : Grazia è in edicola con Victoria Beckham - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il cambio di rotta di Victoria Beckham: 'Voler essere magre è vecchio stile' [di Anna Lupini] -