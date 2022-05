Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 20:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Viabilità DEL 19 MAGGIO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE IN FIAMME AVVENUTO NEL POMERIGGIO AL KM 68+000, PERMANGONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; SULLA STESSA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA PARCO DEI EMDICI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA; PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; E DOMANI A ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)DEL 19 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON MEZZO PESANTE IN FIAMME AVVENUTO NEL POMERIGGIO AL KM 68+000, PERMANGONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; SULLA STESSAFIUMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA PARCO DEI EMDICI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA; PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; E DOMANI A ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via del Casaletto (Portuense-Monte Verde) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico Tangenziale Est (corso Francia-Villa Ada) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Tiburtina Valeria (Grotta di Gregna-Tor Cervara) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Salaria (Liegi-Priscilla) -

