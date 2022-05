Un'auto finisce nel giardino dell'asilo e travolge i bambini: un morto. Indagata una donna (Di giovedì 19 maggio 2022) Un'auto senza nessuno alla guida ha sfondato il reticolato di ferro della scuola dell'infanzia a Pile, frazione dell'Aquila, e ha travolto i bambini che giocavano nel cortile . Alcuni sono scappati ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Un'senza nessuno alla guida ha sfondato il reticolato di ferroa scuola'infanzia a Pile, frazione'Aquila, e ha travolto iche giocavano nel cortile . Alcuni sono scappati ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - Adnkronos : Incidente #LAquila, auto finisce nel giardino dell'asilo: morto un bambino, 5 i feriti. - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - Giorno_Milano : Urtato da un’auto, finisce sotto un tram (fermo): centauro all’ospedale - MaralbAzsc : Auto nel cortile di un asiloUn bimbo è morto, 5 feriti -