“Una Rx fatta prima del concepimento può danneggiare l’ovulo?” (Di giovedì 19 maggio 2022) Buongiorno dottoressa, ho fatto una Rx bacino, ginocchia e piedi prima del concepimento, pochi giorni dopo il ciclo, il 30 marzo. Il concepimento sono quasi sicura sia avvenuto il 9 Aprile. Anche se non ero incinta al momento della Rx, posso aver danneggiato ugualmente il mio ovulo? Sono stata schermata con una protezione sull’utero che però si è un po’ spostata durante la radiografia. Quando ho pensato di concepire, non ci ho per niente pensato a questa cosa, ora sono assalita da un’ansia terribile che mi sta divorando. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Buongiorno dottoressa, ho fatto una Rx bacino, ginocchia e piedidel, pochi giorni dopo il ciclo, il 30 marzo. Ilsono quasi sicura sia avvenuto il 9 Aprile. Anche se non ero incinta al momento della Rx, posso aver danneggiato ugualmente il mio ovulo? Sono stata schermata con una protezione sull’utero che però si è un po’ spostata durante la radiografia. Quando ho pensato di concepire, non ci ho per niente pensato a questa cosa, ora sono assalita da un’ansia terribile che mi sta divorando. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

GiovaQuez : Boschi (IV): 'Avere una posizione come Italia completamente isolata rispetto al resto dell'Europa diventerebbe un e… - faffa42 : .@indip_it - In Sardegna non ci sono blitz o operazioni speciali, ma solo disinformazione fatta da chi quelle opera… - fattoquotidiano : 'Questo è il Paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode la colpa è t… - RellaSimone : @Lawyer68Mauro @pasquino2000 Deve finire questo mondo delle etichette. Dare un etichetta ad una persona è una schif… - perfectinAM : RT @HStylesItalia: “Medicine è stata una delle prime canzoni che ho scritto per il primo album e non so bene perché non l’abbiamo inserita,… -