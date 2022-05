(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Ledel presidente del Consiglio oggi sono legiuste. Noi sosteniamo quello che ha detto, le sottoscriviamo. Ha dato laindicazione di marcia. L'Italia è impegnata per una leadership dell'Ue per la pace che si trova solo se l'Europa è unita e tutti insieme siamo in grado di obbligare Putin a sedersi al tavolo di un negoziato di pace". Così Enricoarrivando a Montecitorio.

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD) :'L'Ucraina ha stupito il mondo resistendo con coraggio e grazie agli aiuti che abbiamo inviato. Senza i… - GiovaQuez : Letta: 'C'è stato un voto largo e netto in Parlamento sull'invio di armi. Se c'è bisogno di aggiornarsi rispetto a… - TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'parole Draghi in giusta direzione, Pd le sottoscrive' - - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - MorMattia : Al Senato @matteorenzi ha evidenziato che la crisi ucraina deve essere letta oltre la feroce cronaca giornaliera.… -

'Dovrà essere l', e nessun altro, a decidere che pace accettare. L'Italia è favorevole all'ingresso i Kyiv ... Meloni -contro Salvini - Conte. Dove porta il gran gioco delle danze La ...... giorno in cui i nazisti invasero la Polonia,oggi incute un certo timore per la famosa ... Oggi, allo stesso modo l'viene criticata per non essersi arresa subito e i suoi alleati vegono ...(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2022 'Ogni partito della maggioranza deve sapere che ogni distinguo lo paghiamo in termini di autorevolezza nostra ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Le parole del presidente del Consiglio oggi sono le parole giuste. Noi sosteniamo quello che ha detto Draghi, le sottoscriviamo. Ha dato la giusta indicazione di marcia. L ...