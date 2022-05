Ucraina, Draghi: “Massimo impatto delle sanzioni durante l’estate” (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Per la Russia le sanzioni dovrebbero avere il “Massimo impatto” nei prossimi mesi, “durante l’estate”. E’ quanto ha detto questa mattina il presidente del consiglio, Mario Draghi (foto), nell’informativa alla Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. “Dobbiamo continuare – ha sottolineato il premier – a mantenere alta la pressione sulla Russia attraverso le sanzioni, perché dobbiamo portare Mosca al tavolo dei negoziati. Le misure restrittive fin qui approvate dall’Unione Europea e dal G7 hanno già avuto un impatto significativo sull’economia russa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Per la Russia ledovrebbero avere il “” nei prossimi mesi, “”. E’ quanto ha detto questa mattina il presidente del consiglio, Mario(foto), nell’informativa alla Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e. “Dobbiamo continuare – ha sottolineato il premier – a mantenere alta la pressione sulla Russia attraverso le, perché dobbiamo portare Mosca al tavolo dei negoziati. Le misure restrittive fin qui approvate dall’Unione Europea e dal G7 hanno già avuto unsignificativo sull’economia russa”. L'articolo L'Opinionista.

