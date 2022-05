Tre donne arbitro e 3 guardalinee ai Mondiali in Qatar | è la prima volta nella storia

Advertising

repubblica : Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali del Qatar: è la prima volta - Agenzia_Ansa : Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali, è la prima volta #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - gggiusy_ : RT @repubblica: Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali del Qatar: è la prima volta - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Tre donne arbitro e tre guardalinee ai Mondiali, è la prima volta #ANSA -

Per la prima volta nella storia del Mondiale saranno presenti anchefra gli arbitri - la francese Stephanie Frappart , la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita - e ...Per la prima storica volta in un campionato del mondo maschile, ci sarannoarbitri eassistentinella squadra selezionata dal presidente del comitato arbitri FIFA, Pierluigi Collina , in vista dei Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Si tratta dei ...Per la prima storica volta in un campionato del mondo maschile, ci saranno tre arbitri e tre assistenti donne nella squadra selezionata dal presidente del ...Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA, il Comitato arbitri FIFA ha nominato anche tre direttori di gara - ed altrettanti assistenti - di sesso femminile.