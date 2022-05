Tragedia dell’asilo, auto travolge bambini – il dolore lacera la città: “Astenetevi dal giudicare” (Di giovedì 19 maggio 2022) Le grida disperate del bimbo rimasto in macchina che si incolpava di averli uccisi lui, la disperazione di un paese intero e quella delle famiglie coinvolte. A l’Aquila è lutto cittadino, e sui social, in tanti, invitano ad astenersi da qualsiasi commento cattivo sulla vicenda e su quella povera madre proprietaria dell’auto Dovrebbe esserci un religioso silenzioso a imperare al posto di qualsivoglia giudizio sulla Tragedia che ha colpito l’Aquila, dove la corsa fatale di un auto ha spezzato del piccolo Tommaso, di 4 anni, ferendo gravemente altri 5 bimbi. Il dolore è di tanti, di tutti: dei genitori dei piccoli ricoverati in gravi condizioni in diversi ospedali, dall’Aquila a Roma, a quello del bambino rimasto in macchina mentre la mamma andava a prendere il fratellino a scuola. E della sua stessa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 19 maggio 2022) Le grida disperate del bimbo rimasto in macchina che si incolpava di averli uccisi lui, la disperazione di un paese intero e quella delle famiglie coinvolte. A l’Aquila è lutto cittadino, e sui social, in tanti, invitano ad astenersi da qualsiasi commento cattivo sulla vicenda e su quella povera madre proprietaria dell’Dovrebbe esserci un religioso silenzioso a imperare al posto di qualsivoglia giudizio sullache ha colpito l’Aquila, dove la corsa fatale di unha spezzato del piccolo Tommaso, di 4 anni, ferendo gravemente altri 5 bimbi. Ilè di tanti, di tutti: dei genitori dei piccoli ricoverati in gravi condizioni in diversi ospedali, dall’Aquila a Roma, a quello del bambino rimasto in macchina mentre la mamma andava a prendere il fratellino a scuola. E della sua stessa ...

