Traffico Roma del 19-05-2022 ore 18:00 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani Traffico intenso con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana e poi in interna tra Bufalotta svincolo A24 più avanti tra Roma Fiumicino e l'Aurelia qui anche per incidente rallentamenti a tratti code sulla tangenziale est da Corso di Francia a via Del verso San Giovanni con te poi sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est e quindi in entrata a Roma e in uscita dalla capitale dalla tangenziale est a Viale Palmiro Togliatti sulla via Pontina Code in prossimità del cantiere di cartelli decima nelle due direzioni alle porte della capitale disagi al Traffico per incidente in via Castel di Leva altezza via di Tor chiesaccia e poi sulla Tiberina nei ...

