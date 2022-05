Traffico Roma del 19-05-2022 ore 07:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo già avuto in fila sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina rallentamenti invece sulla carreggiata esterna tra Turbo e la monaca e la Nomentana puoi seguire code tra lo svincolo per La Roma Firenze e enough laminia incolonnamenti in entrata in città sull’altra turbano della A24 dalla dalla tangenziale e poi proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si incontrano code tra Salaria e viale della Moschea sulla via Flaminia abbiamo code dal raccordo a via dei Due Ponti in direzione di Prince incolonnamenti anche sulla via Salaria dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale che arriva invece da Pomezia e si trova sulla via Pontina direzione raccordo anulare incontra curi all’altezza dei lavori in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata abbiamo già avuto in fila sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina rallentamenti invece sulla carreggiata esterna tra Turbo e la monaca e la Nomentana puoi seguire code tra lo svincolo per LaFirenze e enough laminia incolonnamenti in entrata in città sull’altra turbano della A24 dalla dalla tangenziale e poi proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si incontrano code tra Salaria e viale della Moschea sulla via Flaminia abbiamo code dal raccordo a via dei Due Ponti in direzione di Prince incolonnamenti anche sulla via Salaria dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale che arriva invece da Pomezia e si trova sulla via Pontina direzione raccordo anulare incontra curi all’altezza dei lavori in ...

