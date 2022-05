Terra dei Fuochi, sindaco di Giugliano: “Sgomberare i campi rom” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiugliano (Na) – “Si avvicina l’estate e anche quest’anno ci ritroveremo ad affrontare questa emergenza. Lo sanno tutti che in larga parte il fenomeno dei roghi qui a Giugliano è strettamente connesso all’attività dei campi “Rom”, quindi ci ritroviamo ad affrontare l’ennesima emergenza all’interno di un’altra emergenza”. Lo scrive sui social il sindaco di Giugliano (Napoli), Nicola Pirozzi, ribadendo che “se non smantelliamo i campi “Rom ci ritroveremo sempre a raccontare con insistenza nuovi roghi vivendo una situazione di ostaggi nelle nostre case. Da soli non possiamo come Comune risolvere queste due emergenze: eppure abbiamo la necessità di un intervento”. “Le riunioni col Prefetto e con la cabina di regia regionale sulla “Terra dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Si avvicina l’estate e anche quest’anno ci ritroveremo ad affrontare questa emergenza. Lo sanno tutti che in larga parte il fenomeno dei roghi qui aè strettamente connesso all’attività dei“Rom”, quindi ci ritroviamo ad affrontare l’ennesima emergenza all’interno di un’altra emergenza”. Lo scrive sui social ildi(Napoli), Nicola Pirozzi, ribadendo che “se non smantelliamo i“Rom ci ritroveremo sempre a raccontare con insistenza nuovi roghi vivendo una situazione di ostaggi nelle nostre case. Da soli non possiamo come Comune risolvere queste due emergenze: eppure abbiamo la necessità di un intervento”. “Le riunioni col Prefetto e con la cabina di regia regionale sulla “dei ...

