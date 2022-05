Storia di Mirko, l'informatico costretto dalla burocrazia a vivere in un parco di Milano (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI – Nel giro di due mesi è diventato così invisibile da essere costretto a vivere e dormire in un parco di Milano anche se una casa dove andare ce l'avrebbe. La Storia di Mirko, 47 anni, perito informatico, è tante storie, non solo di sofferenza e burocrazia ma anche di bellezza perché il quartiere Niguarda, periferia nord della città, ha organizzato una staffetta solidale per garantirgli i pasti. La perdita del lavoro e lo sfratto Vive tra la panchina, dove di solito dorme, e un maestoso tiglio con le foglie lucide di maggio alla cui ombra ha riposto i sacchi coi vestiti e altre poche cose. “Due mesi fa sono stato sfrattato dalla casa dove vivevo con la mia fidanzata rumena – racconta all'AGI, seduto a un tavolino di legno accanto a Savina, la ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI – Nel giro di due mesi è diventato così invisibile da esseree dormire in undi Milano anche se una casa dove andare ce l'avrebbe. Ladi, 47 anni, perito, è tante storie, non solo di sofferenza ema anche di bellezza perché il quartiere Niguarda, periferia nord della città, ha organizzato una staffetta solidale per garantirgli i pasti. La perdita del lavoro e lo sfratto Vive tra la panchina, dove di solito dorme, e un maestoso tiglio con le foglie lucide di maggio alla cui ombra ha riposto i sacchi coi vestiti e altre poche cose. “Due mesi fa sono stato sfrattatocasa dove vivevo con la mia fidanzata rumena – racconta all'AGI, seduto a un tavolino di legno accanto a Savina, la ...

