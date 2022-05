Sciopero Rai: domaniprogrammi a rischio (Di giovedì 19 maggio 2022) Viale Mazzini Variazioni di palinsesto in vista in casa Rai a causa di uno Sciopero. L’azienda di Viale Mazzini – ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 – ha comunicato che, a causa di una agitazione sindacale, è stata proclamata una giornata di Sciopero per l’intera giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022. Di conseguenza, la normale programmazione potrebbe subire alcune modifiche. A rischio perciò le trasmissioni in diretta. Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Viale Mazzini Variazioni di palinsesto in vista in casa Rai a causa di uno. L’azienda di Viale Mazzini – ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 – ha comunicato che, a causa di una agitazione sindacale, è stata proclamata una giornata diper l’intera giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022. Di conseguenza, la normale programmazione potrebbe subire alcune modifiche. Aperciò le trasmissioni in diretta.

Advertising

lilly_marquina : RT @Baccotvnews: ??Domani la programmazione dei canali #Rai potrebbe subire delle modifiche a causa di uno sciopero. #Ascoltitv - Baccotvnews : ??Domani la programmazione dei canali #Rai potrebbe subire delle modifiche a causa di uno sciopero. #Ascoltitv - mhlgmb : L'unica cosa che mi fa venire in mente la clip di ieri di Cartabianca è lo sciopero del canone RAI: per assistere a… - ematr_86 : RT @TV_Italiana: ?? Sciopero sindacati #Rai il prossimo venerdì 20 maggio. La normale programmazione potrebbe subire modifiche. - gattanera130 : RT @salutiebaci1: INTERROMPO MOMENTANEAMENTE LO SCIOPERO PER FARE UN APPELLO STAFF @barulino DOPPIATELO VOI METTETEGLI UN AURICOLARE COME… -