Sampdoria | Linetty vuole tornare | chiesta la cessione al Torino

(Di giovedì 19 maggio 2022) Con laancora in Serie A, e la riconferma di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata, scattano anche le prime grandi manovre per...

Karol Linetty vorrebbe tornare a tutti i costi i blucerchiato e avrebbe chiesto la cessione al Torino. Non è un mistero che Karol Linetty abbia ancora nel cuore la Sampdoria. Karol Linetty potrebbe tornare a vestire la maglia della Sampdoria. Il giocatore polacco è in uscita dal Torino. Karol Linetty vuole tornare alla Sampdoria: il centrocampista del Torino ha chiesto la cessione. Non è un mistero che Karol Linetty abbia ancora nel cuore la Sampdoria.