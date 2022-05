ROMA | UN CONVEGNO IN SENATO CON LA CONSEGNA DEL PREMIO INTERNAZIONALE FEDERICO II

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il Centro StudiII conferirà il riconoscimento ad insigni Personalità della culturadella Repubblica – Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari – 30 maggio 2022 Giuseppe Di Franco, Presidente del Centro StudiII– E’ prevista a, presso ildella Repubblica, l’apertura del programma di iniziative di alto livello culturale promosse dal Centro StudiII per l’anno 2022. “Un inizio memorabile per un programma ambizioso che ci porterà a realizzare nelle città d’Europa –, Bordeaux e Bratislava – eventi internazionali di grande impatto culturale e sociale”, così commenta Giuseppe Di Franco, Presidente del Centro Studi, annunciando la prestigiosa iniziativa nella capitale. Palazzo Giustiniani, Sala ZuccariCon ...

Advertising

Peppenordafric1 : RT @CLiberazione: Albino Luciani, #GiovanniPaoloI, sarà beatificato il #4settembre. Un convegno a Roma ne ha messo in luce la personalità e… - grazioli_gianni : RT @assocalciatori: DAL DILETTANTE AL LAVORO SPORTIVO Convegno a La Sapienza di Roma ?? - FabioAppetiti : RT @assocalciatori: DAL DILETTANTE AL LAVORO SPORTIVO Convegno a La Sapienza di Roma ?? - assocalciatori : DAL DILETTANTE AL LAVORO SPORTIVO Convegno a La Sapienza di Roma ?? - profazio : RT @Marco_Di_Liddo: Con grande piacere vi annuncio il prossimo evento del @CentroStudiInt dedicato alla guerra in #Ucraina #RussianUkrainia… -

...proprio concludersi con la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani (, 23 - 27 maggio, ndr)": Lo ha annunciato il cardinale Gualtiero Bassetti nel corso del suo intervento al"..." Si è svolto presso l'Auditorium di CNA Nazionale ail"Turismo, ancora più forti", organizzato da CNA Turismo e Commercio, alla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, del Presidente nazionale di CNA Turismo e Commercio ...Roma, 19 mag. (askanews) - In occasione del 30esimo anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, l'Arma dei Carabinieri celebra, con il convegno internazionale di 2 giorni "Nature in min ...Roma, 19 mag. (askanews) – In occasione del 30esimo anniversario della Convenzione per la Diversità Biologica, l’Arma dei Carabinieri celebra, con il convegno internazionale di 2 giorni “Nature in ...