Rimorchiatore di Ancona affondato al largo di Bari | due morti e tre dispersi | salvato il comandante su una zattera

Advertising

infoitinterno : Rimorchiatore partito da Ancona affondato al largo della Puglia: almeno due morti, tre dispersi - YouTvrs : #Rimorchiatore affonda a largo Puglia, un #Morto e 7 dispersi - - infoitinterno : Rimorchiatore di Ancona affondato al largo di Bari: un morto e cinque dispersi, salvato il comandante su una z - infoitinterno : Rimorchiatore di Ancona affonda al largo di Bari: cinque dispersi in mare -

Il'Franco L' battente bandiera italiana, partito dae diretto in Albania, è affondato nella serata di ieri al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla da Bari, al limite ......di Roma ha ricevuto un segnale di allarme cospas - sarsat dal quale si è appreso che undi bandiera italiana, il Franco P, impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta- ...Il rimorchiatore affondato è il Franco P, battente bandiera italiana, che era impegnato in un'operazione di rimorchio di un pontone sulla tratta Ancona-Durazzo. Per cause ancora da accertare, poco ...CATANIA - Almeno quattro morti e una persona attualmente dispersa: è il tragico bilancio a seguito dell'affondamento di un rimorchiatore italiano al largo ...