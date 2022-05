Pd: Marcucci, 'alleanza con M5S non è un obbligo' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Quando sento dire anche da importanti esponenti del mio partito, che l'alleanza con il M5S, è obbligatoria, mi irrito. Non ci può essere nulla di obbligatorio in un'intesa elettorale. Le alleanze si stringono sulla base di un programma condiviso, pochi punti ma su quelli non si transige”. Lo dice il senatore Pd Andrea Marcucci alla presentazione in Senato del suo libro ‘Io sono liberale' con Anna Finocchiaro. “E comunque un dialogo -continua- va aperto anche con Renzi, Calenda, e con la parte liberale di Forza Italia”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Quando sento dire anche da importanti esponenti del mio partito, che l'con il M5S, è obbligatoria, mi irrito. Non ci può essere nulla di obbligatorio in un'intesa elettorale. Le alleanze si stringono sulla base di un programma condiviso, pochi punti ma su quelli non si transige”. Lo dice il senatore Pd Andreaalla presentazione in Senato del suo libro ‘Io sono liberale' con Anna Finocchiaro. “E comunque un dialogo -continua- va aperto anche con Renzi, Calenda, e con la parte liberale di Forza Italia”.

